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“Arrasaría con todo": la revelación de Michelle en MasterChef 24/7 que generó las carcajadas de Lancer (VIDEO)

La cocinera se sinceró con su compañero en MasterChef 24/7 y así fue su reacción.

Los cocineros se tomaron un momento previo a la gala de esta noche en MasterChef 24/7 para hablar de teorías de invasiones de extraterrestres. Ante los cuestionamientos del concursante, Michelle hizo una sorprendente revelación que generó las carcajadas de Lancer. “Arrasaría con todo”, confesó la participante.

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