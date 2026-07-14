“Arrasaría con todo": la revelación de Michelle en MasterChef 24/7 que generó las carcajadas de Lancer (VIDEO)
La cocinera se sinceró con su compañero en MasterChef 24/7 y así fue su reacción.
Los cocineros se tomaron un momento previo a la gala de esta noche en MasterChef 24/7 para hablar de teorías de invasiones de extraterrestres. Ante los cuestionamientos del concursante, Michelle hizo una sorprendente revelación que generó las carcajadas de Lancer. “Arrasaría con todo”, confesó la participante.