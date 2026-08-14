¡Aprende a preparar fondue con papas y carnes frías! Quedarás bien con todos tus invitados
Checa los ingredientes y la receta paso a paso de Rahmar para preparar una botana ideal para apantallar a tus invitados: fondue con papas y carnes frías.
Rahmar nos consintió este viernes parrillero con una botana espectacular: fondue con papas gajo y carnes frías. ¡Ojo a la mezcla de quesos y a la presentación que te hará quedar como un chef profesional! Aquí todos los ingredientes y la receta paso a paso.