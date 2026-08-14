¿Laura Pausini, Natalia Jiménez y quién más? María José reveló que voces la han dejado boquiabierta
Además de confesar qué colegas la han dejado con la boca abierta, María José confesó si busca una colaboración con Alejandro Fernández o Carín León.
María José admitió que aunque es considerada una de las voces más potentes de la escena musical en México, aún le impone compartir escenario con algunos colegas. ¿Habrá colaboración con Alejandro Fernández y Carín León? Esto reveló la cantante quien no dejó de solidarizarse con los hermanos colombianos y venezolanos.