¡No pierdas tiempo! Esto debes hacer si a tus hijos se les rompieron los dientes

Es común que los niños tengan accidentes cuando están jugando, practicando algún deporte o por algún descuido en casa, pero ¿qué pasa cuando estos accidentes comprometen alguno de los dientes? El odontólogo Javier Hernández Guerreiro explicó qué hacer cuando los niños pierden un diente o varios dientes. ¡Toma nota y comparte!