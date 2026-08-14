¿Y el anillo de matrimonio? Paulina Goto rompe el silencio sobre su vida en pareja
Paulina Goto hizo frente a los chismes y especulaciones que surgieron luego de que apareciera en redes sociales sin su anillo de matrimonio. ¡Aquí los detalles!
Luego de que Paulina Goto apareciera sin su anillo de matrimonio en redes sociales, los rumores de divorcio no se hicieron esperar. ¿Cómo lidia Paulina Goto con los chismes a lo largo de su carrera? Esto contó la actriz y cantante, quien compartió su reflexión de tema “Cuídame de ti”.