Exponen el PEOR ERROR de los cocineros en MasterChef 24/7: “Solo los veo perdiendo tiempo”
El Chef Édgar Núñez aprovechó la clase de pastas para regañar a los participantes de MasterChef 24/7 por una mala práctica que solo entorpece los procesos.
En la semana 13 de MasterChef 24/7, los cocineros que están en el top 10 ya tienen que dominar recetas y saber optimizar el tiempo en cada reto, pero no todos están cumpliendo con estos requisitos. Es por esto que el Chef Édgar Núñez se dio a la tarea de señalarles un error que repiten con frecuencia y solo les quita tiempo: no dejar que la licuadora trabaje sola y siempre quedarse a un lado de la máquina.