¡Exclusiva! Así reveló José Manuel Figueroa si tiene planes de boda con Jessica Hoffman

En exclusiva para VLA, José Manuel Figueroa reveló si buscará un segundo hijo ahora que vive un tórrido romance con Jessica Hoffman y habló de la experiencia que tomó con su primogénita. Además, José Manuel confesó si tiene planes de boda con su actual relación. ¿Cómo se siente con su rol de abuelo? Esto fue lo que nos contó José Manuel Figueroa.