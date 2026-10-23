¡Biby Gaytán y Eduardo Capetillo reaccionan a cuestionamientos por la serie de Timbiriche!

Durante la alfombra de una reconocida revista de moda, desfilaron varios famosos; Mientras Aislinn Derbez, Fátima Bosch y Jessica Alba, no se detuvieron, Biby Gaytán y Eduardo Capetillo sí se detuvieron, pero huyeron al ser cuestionados sobre la polémica serie de Timbiriche. Por otro lado, Renata Notni compartió cómo lleva su soltería, Luis Gerardo Méndez reveló buscaron a Danna para la serie de Mentiras, Paty Cantú reaccionó a las acusaciones que le hizo Gala Montes por supuesto plagio y más.