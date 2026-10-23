Niurka tacha de VENENOSO a este Granjero y afirma que solo quiere figurar en La Granja VIP (VIDEO)
A “Mamá Niu” le da mucha desconfianza la actitud de uno de sus compañeros en La Granja VIP y siente que podría estar tratando de desatar conflictos.
Desde hace varios días, Niurka tiene la mira en Fernando Lozada, pues no le cree del todo el discurso de que quiere jugar solo en La Granja VIP Segunda Temporada y siente que ya está tratando de figurar por el contenido. Es por esto que ha estado observando sus movimientos y se dio cuenta de que supuestamente ha lanzado “factos venenosos” en contra de personas como Julio Camejo con el fin de dejarlo en mal ante Tío Pepe, por lo que le recomendó a su amigo que le responda firme.