¡Así reaccionó Camila Sodi al amparo de uno de los secuestradores de Ernestina Sodi y Laura Zapata!

Camila Sodi reaccionó ante el amparo promovió uno de los secuestradores de Laura Zapata y Ernestina Sodi para obtener su libertad. Cabe mencionar que aquel siniestro sucedió cuando Camila Sodi tenía 16 años, por lo que se trata de una historia muy sensible para la actriz. En vísperas del 8 de noviembre, cuando se cumpla el segundo aniversario luctuoso de Ernestina Sodi, Camila Sodi compartió cómo mantiene vivo su recuerdo en esta época tan especial para los mexicanos. ¡Ojo a sus próximos planes como autora!