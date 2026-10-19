¡Así reaccionó Camila Sodi al amparo de uno de los secuestradores de Ernestina Sodi y Laura Zapata!
Tras reaccionar a los cuestionamientos sobre el delicado episodio que sufrió durante el secuestro de su madre, Camila Sodi reveló sus nuevos planes como autora.
Camila Sodi reaccionó ante el amparo promovió uno de los secuestradores de Laura Zapata y Ernestina Sodi para obtener su libertad. Cabe mencionar que aquel siniestro sucedió cuando Camila Sodi tenía 16 años, por lo que se trata de una historia muy sensible para la actriz. En vísperas del 8 de noviembre, cuando se cumpla el segundo aniversario luctuoso de Ernestina Sodi, Camila Sodi compartió cómo mantiene vivo su recuerdo en esta época tan especial para los mexicanos. ¡Ojo a sus próximos planes como autora!