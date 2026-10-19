¡Jorge D’Alessio revela su estado de salud tras accidente en Pachuca!

Jorge D’Alessio sufrió una aparatosa caída en el escenario durante un show en Pachuca, Hidalgo. Tras finalizar la presentación, el músico explicó lo que había sucedido y bromeó comparando su accidente con la caída que sufrió Juan Gabriel años atrás. Más tarde, así compartió el diagnóstico y su estado de salud Jorge D’Alessio.