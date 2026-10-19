¡Última hora! Laura Bozzo presenta un choque séptico y se encuentra intubada

Laura Bozzo continúa luchando por su salud a días de haber ingresado a un hospital de la CDMX y su asistente reveló cuál es su estado físico actual. ¿Por qué Laura Bozzo se atendió en un hospital público? ¿Las hijas de Laura Bozzo siguen al pendiente de la conductora? Este es el reporte completo y actualizado desde el Hospital General de México sobre su estado de salud hoy 19 de octubre 2026.