“Como las chachas": Manelyk no se tienta el corazón y lanza BURLA a Mónica por ser explulsada de La Granja VIP (VIDEO)

La expulsión de Mónica Escobedo en La Granja VIP sorprendió a varios de los integrantes, mientras que a otros les causó gran satisfacción. Es el caso de Manelyk, quien no disimuló el gusto que le dio que la comediante quedara fuera por agredir a Niurka en una fiesta y hasta dejó de lado su rivalidad con Rafa Mercadante para decirle que debía sentirse bien porque por fin estará tranquilo. Además, cuando “Bicolor” preguntó si irá a entrevistas como hacen los eliminados, Mane hizo una burla muy polémica al mencionar que “se iba por la puerta de atrás”, afirmando que su comentario no iba en contra de nadie más que de Mónica.