"¡La sangre pesa más que el agua!”, Malillany Marín reacciona a la difícil decisión de Maribel Guardia sobre su nieto
Tras la complicada decisión que tomó Maribel Guardia sobre renunciar a la convivencia con su nieto, Malillany Marín alzó la voz para respaldar a su colega.
Malillany Marín, amiga de Maribel Guardia, desea que el conflicto legal que enfrenta con Imelda Tuñón, pronto se solucione por el bienestar de su nieto José Julián, con quien la actriz costarricense tendrá un lazo de por vida. Además de pronunciarse sobre la difícil decisión que tomó Maribel Guardia, Malillany reveló que tiene planes de buscarla para retomar su amistad.