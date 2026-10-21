"¡Decidí no ser una actriz más en mi familia!”, Alejandra Guzmán reveló su prueba más difícil
¡Exclusiva! En el marco de sus celebraciones por 38 años de trayectoria, Alejandra Guzmán compartió una importante anécdota que vivió con su mamá, Silvia Pinal.
Alejandra Guzmán está celebrando 38 años de trayectoria y, además de dedicarle su éxito a todo su público, reveló cuál fue la prueba más difícil que tuvo que superar para consolidarse dentro del mundo de la música y cuál fue la reacción de sus padres cuando les entregó su primer disco de rock. Además, compartió que actuar al lado de Silvia Pinal reconfirmó su pasión por la música.