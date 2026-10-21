"¡Decidí no ser una actriz más en mi familia!”, Alejandra Guzmán reveló su prueba más difícil

Alejandra Guzmán está celebrando 38 años de trayectoria y, además de dedicarle su éxito a todo su público, reveló cuál fue la prueba más difícil que tuvo que superar para consolidarse dentro del mundo de la música y cuál fue la reacción de sus padres cuando les entregó su primer disco de rock. Además, compartió que actuar al lado de Silvia Pinal reconfirmó su pasión por la música.