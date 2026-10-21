¿Diego Boneta se da una nueva oportunidad en el amor? ¡Ojo al mensaje que le envió a Renata Notni!
Luego de que Diego Boneta fuera recientemente sorprendido acompañado en un bar, los rumores se alborotaron y respondió a los cuestionamientos de la prensa.
Diego Boneta disfrutó de un bar entre risas y una imitación de Daniela Romo, pero lo que llamó la atención fue su compañía. Como era de esperarse, los rumores no tardaron en surgir. ¿Se está dando una nueva oportunidad? ¿Le importa la diferencia de edades? Esto reveló Diego Boneta, quien está muy enfocado en su carrera y no dudó en enviarle un mensaje a Renata Notni.