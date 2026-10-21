“Tampoco te confíes": Niurka aterriza a Azalia y le recuerda que NO es la más fuerte en La Granja VIP (VIDEO)

Azalia piensa que sus aliados en La Granja VIP siempre buscarán la forma de ayudarla y así evitar que sea eliminada. Sin embargo, Niurka le habló claro y le dijo que debe aprender a leer el juego, pues ella no puede confiarse, sobre todo si no está entre los más fuertes, pues si le toca competir contra ellos en la tabla de nominación, las posibilidades de que termine quedando fuera son muy altas.