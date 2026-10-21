¡No todo son peleas! El emotivo momento de agradecimientos en La Granja VIP que sinceró a todos (VIDEO)

Además de guiarlos en sus labores y ser el Mayoral, el Tío Pepe procura siempre darles buenas lecciones a los integrantes de La Granja VIP. Y en esta ocasión, los reunió antes de empezar a trabajar para hablarles sobre la importancia de valorar todo lo que les rodea y nunca dar nada por sentado. Así que los Granjeros abrieron su corazon y agradecieron por las cosas buenas que hay en su vida; como Mono Osuna que dijo que a pesar de estar lejos de su familia, se siente querido por sus compañeros; o Manelyk, quien afirmó sentirse afortunada por tener un cuerpo fuerte y sano que le permite moverse libremente.