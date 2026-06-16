Carmen y Daniela fallaron en el reto de MasterChef 24/7 y tratan de justificarse con la Chef Isabel Carvajal (VIDEO)

Los cocineros de MasterChef 24/7 tuvieron un nuevo reto para delivery con la Chef Isabel Carvajal, quien les impuso la tarea de preparar mole para repartir entre personas del exterior. No obstante, hubo equipos que no pudieron concretar la misión, justo como le pasó a Carmen, Daniela y Julio, quienes quedaron con faltantes de la preparación. Y al ser cuestionados por este error, los cocineros aseguraron que fue por falta de ingredientes, pero para la “Maestra del fuego” esta no era una excusa válida y les explicó que debían buscar una solución.