Chef Diego Niño visita el Mundo MasterChef 24/7 y regaña a los cocineros por una polémica razón (VIDEO)

Luego del desastroso desempeño en el reto por el Pin de la semana 11 en el que TODOS fallaron, la mayoría de cocineros se dedicaron a descansar y platicar de lo que pasó. Sin embargo, no imaginaban que mientras esperaban para ir a la Dark Kitchen, el Chef Diego Niño entraría al Mundo MasterChef 24/7 y terminaría regañándolos por tener desorden, incluyendo al deficiente trabajo de la brigada de limpieza que eligió Flor.