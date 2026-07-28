Se revelan audios de las últimas palabras del hijo de Aylín Mujica poco antes de su muerte: “Ya no me duele nada”
Mauro Menéndez falleció el pasado 16 de julio y en las últimas horas se han viralizado los audios de sus últimas palabras; esto es lo que dijo.
Aylín Mujica compartió los audios de las últimas palabras que pudo escuchar de su hijo Mauro y también reveló el tedioso proceso que tuvo que pasar para encontrar el cuerpo de su hijo y la decisión de cremar el cuerpo de Mauro para poder darle el último adiós en Miami.