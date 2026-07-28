Cómo romper la barrera con los hijos para hablarles de sexualidad
Los padres son la mayor guía para los hijos al hablar de sexualidad, es por ello que son los primeros que deben romper la barrera para poder establecer una buena comunicación con los ellos.
No solo la escuela tiene la responsabilidad de hablar sobre la sexualidad, los padres son la pieza fundamental para poder hablarles a los hijos sobre aquellos temas que muchas veces no son tocados abiertamente. Nuestra psicóloga de confianza, Paola Aja, explica que los primeros en romper la barrera para abrir el tema son los padres.