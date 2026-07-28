Cocineros se ponen a prueba degustando ingredientes exóticos del Chef Diego Niño (VIDEO)

¿Te imaginas probar sangre de pato... o incluso cucarachas? El reto de degustación del Chef Diego Niño fue más allá con los sentidos de los cocineros y les ofreció una experiencia que seguramente fue inolvidable para todo aquel que participó... ¡Estas fueron las reglas de la dinámica que, por cierto, Daniela no soportó!

