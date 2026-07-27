Venga La Alegría | Programa 27 de julio 2026 Parte 2 | Survivor México La Reliquia en Llamas y mucha diversión

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 27 de julio 2026, parte 2: Alex Fernández reacciona a las comparaciones familiares, la participación de la delegación mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y los mejores momentos de Survivor México La Reliquia en Llamas.

También, conocimos una nueva forma de aprender con Stem Racing México y aprendimos a hacer bolitas de jamaica con chile. Además, jugamos Verdad o Mentira, Sí lo he Hecho No lo he Hecho, Coordenadas y Sin Palabras. ¡Venga La Alegría!