"¡Nunca lo voy a perdonar... ya no me hace daño!”, Consuelo Duval se sincera y habla del abandono de su expareja

Consuelo Duval recuerda los años en los que le tocó sacar adelante sola a sus hijos tras el abandono de su expareja y revela cómo ve ahora aquella etapa de su vida. ¿Cómo salió adelante en los momentos difíciles? Checa lo que contó Consuelo Duval. Por su parte, Mich Duval mira hacia atrás y reconoce todo lo que Consuelo Duval hizo para sacarlo adelante aún cuando el trabajo la obligaba a estar lejos.