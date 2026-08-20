"¡No he sido ‘Carmencista’ y se lo voy a decir!”, Flor Rubio advierte sobre la probable visita de Carmen de MasterChef 24/7

El equipo de Flor se llevó la victoria y Claudia estalló al ver a Ixdit en el balcón, Carmen expresó su molestia y aseguró que se ir tras el reto, Michelle e Ixdit aclararon sus diferencias y, al parecer, la guerra entre Lancer y Carmen terminó. ¡Revive los mejores momentos de MasterChef 24/7 del 19 de agosto 2026!