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¿Y Ramahá? Cocineros sacan teorías de qué pasó con él tras su eliminación de MasterChef 24/7 (VIDEO)

Mientras se preparan para decirle adiós a alguien más, los cocineros se dieron tiempo para hablar del yucateco

Ramahá se convirtió en el eliminado más reciente de MasterChef 24/7, lo que dejó una sensación de vacío, los cocineros aún lo extrañan mucho y por eso se animaron a hablar un poco de él mientras alistan todo para un nuevo Jueves de Delantales Negros en donde alguien más saldrá eliminado... ¡la Final está cada vez más cerca!

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