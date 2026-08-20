¿Y Ramahá? Cocineros sacan teorías de qué pasó con él tras su eliminación de MasterChef 24/7 (VIDEO)
Mientras se preparan para decirle adiós a alguien más, los cocineros se dieron tiempo para hablar del yucateco
Ramahá se convirtió en el eliminado más reciente de MasterChef 24/7, lo que dejó una sensación de vacío, los cocineros aún lo extrañan mucho y por eso se animaron a hablar un poco de él mientras alistan todo para un nuevo Jueves de Delantales Negros en donde alguien más saldrá eliminado... ¡la Final está cada vez más cerca!