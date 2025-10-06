inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

¿'Palos y caramelos’? Cruz Martínez criticó los nuevos tatuajes de Alicia Villarreal, pero defendió su carrera

Previo a defender la carrera de la cantante, Cruz Martínez reaccionó a la nueva relación de Alicia Villarreal y comentó sobre el tatuaje que se hicieron en pareja.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Previo a defender la carrera de la cantante de regional, Cruz Martínez reaccionó a la nueva relación de Alicia Villarreal y comentó sobre el tatuaje que se hicieron en pareja. ¿Le gustaría sentarse a platicar con Alicia? Así contestó el músico.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×