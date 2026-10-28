Kunno deja a un lado sus diferencias con Ivonne Montero y la consuela tras FUERTE PELEA con Niurka en La Granja VIP (VIDEO)
A pesar de los problemas que han tenido, Kunno se acercó a Ivonne Montero para apoyarla y hasta le ofreció cambiarle la cama para que esté lejos de Niurka.
Ivonne Montero y Niurka se gritaron de todo en La Granja VIP Segunda Temporada. En esta ocasión, su pelea fue porque la actriz aseguró que su compañera no respeta sus cosas y le quitó un altar que para ella tenía un significado especial, situación que la hizo desbordarse en llanto. Y cuando la vio tan triste, Kunno la consoló y le dijo que si prefería, podía prestarle su cama ahora que él está en el Granero y Manelyk con el Capataz, para que así no tenga que pasar tanto tiempo con Niurka.