¡Jon Favreau reveló detalles de ‘Oswald’ y de cómo mostrarán la oficina de Walt Disney!
¡Exclusiva! Durante la D23 de Disney, Jon Favreau compartió sus impresiones tras el gran éxito de Iron Man y habló de ‘Oswald’ y de la oficina de Walt Disney.
Ricardo Casares platicó en exclusiva con el director de cine Jon Favreau sobre el proyecto de ‘Oswald’, un personaje que ha renacido de Disney y reveló cómo será mostrada la oficina original de Walter Elias Disney. ¡Ojo a lo que contó sobre su experiencia tras el gran éxito de Iron Man!