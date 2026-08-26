¡Ninel Conde podría demandar a José Manuel Figueroa!

Luego de la contundente respuesta de José Manuel Figueroa tras lo que expone Ninel Conde en su docuserie, donde habla de presuntos episodios de violencia que habría vivido el ‘Bombón Asesino’ con el hijo del ‘Rey del Jaripeo’, Ninel Conde compartió imágenes en redes sociales dejando abierta la posibilidad de tomar acciones legales contra José Manuel Figueroa.