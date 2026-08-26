"¡A medias, pa’ qué quieres a alguien!”, Mariana Seoane termina su relación y expone las delicadas razones

A tan sólo unos días de haberlo presentado públicamente, Mariana Seoane confiesa que su relación llegó a su fin y explica por qué. Y cuando el corazón duele, hay voces que nunca se apagan; Mariana Seoane volvió a recordar el consejo de amor que siempre le daba su mamá. Al final, la cantante aprendió que el amor propio siempre va primero, pues ya mejor aplica el ‘mejor sola que mal acompañada’. ¡Ojo a lo que reveló sobre su nuevo dueto con Majo Aguilar!