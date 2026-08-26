"¡Estaba yo sin ropa, en la calle!”, Verónica del Castillo vivió momentos de angustia durante un conato de incendio

Tremendo susto vivió Verónica del Castillo en el spa en el que se encontraba, pues un conato de incendio interrumpió la sesión de sauna que estaba tomando. Ejerciendo su profesión de periodista, documentó el episodio en sus redes sociales y así lo relató en exclusiva para VLA. La conductora compartió el desenlace que tuvo el lamentable suceso y, pasado el susto, la comunicadora se trasladó a casa de sus padres. Por este momento, Verónica del Castillo recordó a su abuelo, bombero de profesión y que murió en cumplimiento del deber.