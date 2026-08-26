"¡No tenía ninguna ilusión más para vivir!”, Yolanda Andrade abre el corazón celebrando los 55 años de Thalía

Yolanda Andrade celebró los 55 años de vida de Thalía con una transmisión en vivo para festejarla y recordar juntas algunos de los momentos que han marcado su amistad. Agradeció el papel que Thalía ha tenido en su vida desde que recibió el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica. ¡Ojo a la sorpresa que Yolanda le preparó a Thalía!