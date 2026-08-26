Chef Diego Niño muestra la magia de la masa hojaldre en MasterChef 24/7: ¡así se manipula! (VIDEO)
El “Maestro de Fuego” explicó con todo detalle cómo manejar este ingrediente como los profesionales
El Chef Diego Niño fue claro en la masterclass de hoy en MasterChef 24/7. Al momento de manipular la masa hojaldre, es importante fijarse en dos detalles clave: los dobleces y estirarla con cuidado de no desgrasarla debido a su alto contenido de mantequilla, algo que hizo ante las cámaras para mostrar cómo se hace... ¡los expertos recomiendan que se mantenga bien fría para evitar roturas y grietas!