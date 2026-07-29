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¡Así encontraron las bolsas cerca de casa de Karely Ruiz! ¿Eran de la influencer?

Tras el presunto intentos de secuestro y robo a Karely Ruiz, encontraron cerca de su domicilio bolsas de marca. ¿Le pertenecían a la influencer? Aquí los detalles.

Luego de darse a conocer que Karely Ruiz y su familia habrían sido víctimas de presunto secuestro y robo, en la últimas horas localizaron tres bolsas a una calle del domicilio de la influencer. ¿Le pertenecían a Karely o las habrían utilizado para concretar el crimen? Esto es lo que se sabe.

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