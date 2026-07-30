“Me están acorralando”; Danna se niega a hablar sobre la polémica entre Belinda y Kenia Os
Las cámaras de Venga la Alegría captaron a Danna en el aeropuerto de la CDMX. Así reaccionó al ser cuestionada sobre la polémica entre Belinda y Kenia Os.
Danna fue captada en el aeropuerto de la Ciudad de México. Al ser cuestionada por la prensa sobre la polémica entre Belinda y Kenia Os, así como el asalto a la casa de Karely Ruiz, la cantante prefirió guardar silencio. En su lugar, habló de su reciente video con El Malilla, “Si se acaba el mundo”.