¡Así debutó Ramón Fernández, nieto de Vicente Fernández!

El pasado viernes Ramón Fernández debutó en Guadalajara como cantante de country tumbado y homenajeó a su abuelo cantando “Estos celos”. Como era de esperarse, su abuela y su padre se dieron cita para mostrarle su apoyo y ofrecerle importantes consejos. ¡Ojo a la reacción tras la peculiar confusión con de una reportera!