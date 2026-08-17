"¡Lo importante es que no dejen de hablar!”, ¿Kunno está preocupado por el pleito con Laura Zapata?
Previo al arranque de La Granja VIP, Kunno habló sin filtros sobre la polémica y el pleito que sostiene con Laura Zapata. ¿Ya está entrenando para el reality?
Kunno, quien se encuentra en medio de la polémica con Laura Zapata por declarar que la actriz se habría autosecuestrado, explicó cuál es su sentir por los dimes y diretes que se han desatado al respecto. ¿Será que Kunno pasará unos días con Los Aguilar para entrenarse como granjero previo al arranque de La Granja VIP? ¡Aquí los detalles!