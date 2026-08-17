“Me detuvieron por un robo": Claudia confiesa sus secretos más íntimos en MasterChef 24/7
Los cocineros se animaron a contar detalles ocultos de su vida, pero la que más sorprendió fue Claudia al contar una increíble experiencia con la policía.
Claudia ha demostrado tener gran talento en la cocina de MasterChef 24/7, pero también tiene una personalidad acelerada que en varias ocasiones la ha puesto en aprietos. Y gracias a una dinámica con la Chef Isabel Carvajal, confesó que estos problemas por sus impulsos también la han alcanzado en la “vida real”, como la vez que entró a un supermercado con mucha prisa y por querer salir rápido, confundió su bolsa con la de otra persona y los guardias del establecimiento la acusaron directamente de quererse robar algo.