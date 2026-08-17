“Me detuvieron por un robo": Claudia confiesa sus secretos más íntimos en MasterChef 24/7

Claudia ha demostrado tener gran talento en la cocina de MasterChef 24/7, pero también tiene una personalidad acelerada que en varias ocasiones la ha puesto en aprietos. Y gracias a una dinámica con la Chef Isabel Carvajal, confesó que estos problemas por sus impulsos también la han alcanzado en la “vida real”, como la vez que entró a un supermercado con mucha prisa y por querer salir rápido, confundió su bolsa con la de otra persona y los guardias del establecimiento la acusaron directamente de quererse robar algo.