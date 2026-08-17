¡De La Resolana al Madison Square Garden! Franco Escamilla está por hacer historia en NY

Grandes momentos se vivieron en La Resolana durante la visita de Franco Escamilla, quien fue elogiado por ‘El Capi’ Pérez. Cabe mencionar que Franco Escamilla está por hacer hacer historia al convertirse en el primer comediante mexicano en presentarse en el Madison Square Garden de Nueva York. ¿Será que ‘El Capi’ lo acompaña? ¡Aquí los detalles!