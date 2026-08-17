¡Borrón y nuevas polémicas! Así comenzó la semana en el Sin Palabras
El primer Sin Palabras de la semana se vivió al límite con polémicas y volteretas entre el Favorito y el Pueblo, quienes hicieron todo por lograr una victoria.
Con Mauricio Barcelata como juez, El Favorito y el Pueblo se midieron en el Sin Palabras por conseguir el primer punto de la semana y, como era de esperarse, el mejor juego del mundo mundial estuvo lleno de polémicas y volteretas. ¡Revive todas las emociones del Sin Palabras del 17 de agosto 2026!