"¡Es un poco violento que te graben!”, Dolores Fonzi defiende a Gael García Bernal por lo que vivió en un restaurante
Tras el episodio que vivió Gael García Bernal en un restaurante de la CDMX, su expareja Dolores Fonzi salió en su defensa. ¡Ojo a lo que reveló sobre sus hijos!
Dolores Fonzi salió en defensa de Gael García Bernal y lo respaldó tras el video donde un fan desató su molestia por grabarlo sin su consentimiento en un restaurante de la CDMX. Por otro lado, reveló que sus hijos ya quieren seguir sus pasos en el mundo del entretenimiento.