Jazmín habla de las rivalidades en MasterChef 24/7 y lamenta el ego entre cocineros: “Hay que aprender” (VIDEO)

Luego del rotundo fracaso en la prueba de quesabirrias con la Chef Isabel Carvajal, Jazmín se puso a reflexionar sobre cómo la lucha de egos en MasterChef 24/7 y el ambiente pesado en la cocina pueden terminar afectando dinámicas tan bonitas como las que hacen. Es por esto que piensa que es importante aprender a hacer equipo, incluso si te toca trabajar con personas que no te caen bien, pues en el “mundo real” así son las cosas y ella mismo lo tuvo que entender cuando estaba en restaurantes.