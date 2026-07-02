¡Todo sobre Colombia Ilumina! La iniciativa que hace enlaces fructíferos entre México y Colombia

Víctor Landeros platicó con Marian Ruiz, vocera de la comunidad colombiana, sobre la convivencia y la pasión de los colombianos en México durante la máxima fiesta futbolera. Además de resaltar la cálida participación de la afición cafetera, Marian explicó qué es la marea amarilla y compartió los detalles de Colombia Ilumina, una iniciativa para hacer enlaces entre Colombia y México. ¡Imperdible lo que compartió sobre Julián Quiñones, referente del ataque de la Selección Azteca!