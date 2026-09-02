"¡No soy servidora pública!”, Fátima Bosch estalla y provoca un zafarrancho en el aeropuerto de la CDMX

Tremendo zafarrancho se generó ayer en el aeropuerto de la CDMX cuando Fátima Bosch intentó esquivar los cuestionamientos de la prensa. Luego de los camarazos, los gritos y la corretiza, Fátima Bosch, visiblemente molesta, se pronunció sobre el reciente triunfo de María Vargas como Miss México. Más tarde atendió a los medios y reaccionó a los cuestionamientos sobre la demanda por difamación que interpuso Nawat Itsaragrisil contra ella.