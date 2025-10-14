inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

¿La mejor amistad? Así se demuestran su cariño Aracely Arámbula y Pablo Montero

Pablo Montero y Aracely Arámbula demuestran que pasan por un gran momento en su envidiable relación amistosa. ¡Checa cómo sellan su muy cariñosa amistad!

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Pablo Montero y Aracely Arámbula demuestran que pasan por un gran momento en su relación amistosa. Y es que recientemente han compartido materiales en redes sociales donde ‘sellan’ su amistad con tiernas muestras de afecto. ¡Aquí las imágenes!

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×