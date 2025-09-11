"¡No voy a dar clases de moral!”, ¡Así destaparon a Kim Shantal como la tercera granjera de La Granja VIP!
Esta mañana fue revelada Kim Shantal como la nueva granjera de La Granja VIP, quien contó que está en terapia psicológica y psiquiátrica y advirtió que ‘no dará clases de moral’.
TV Azteca
Con más de 15 millones de seguidores en redes sociales, esta mañana fue revelada Kim Shantal como la nueva granjera de La Granja VIP. La influencer, quien contó que está en terapia psicológica y psiquiátrica, reveló cuál será su estrategia y confesó cuál será su mayor reto dentro del reality. ¡Ojo que anticipó cuál será su mayor fortaleza frente al resto de los granjeros!
