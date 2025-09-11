inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

"¡No voy a dar clases de moral!”, ¡Así destaparon a Kim Shantal como la tercera granjera de La Granja VIP!

Esta mañana fue revelada Kim Shantal como la nueva granjera de La Granja VIP, quien contó que está en terapia psicológica y psiquiátrica y advirtió que ‘no dará clases de moral’.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Con más de 15 millones de seguidores en redes sociales, esta mañana fue revelada Kim Shantal como la nueva granjera de La Granja VIP. La influencer, quien contó que está en terapia psicológica y psiquiátrica, reveló cuál será su estrategia y confesó cuál será su mayor reto dentro del reality. ¡Ojo que anticipó cuál será su mayor fortaleza frente al resto de los granjeros!

La Granja VIP
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×