Esposa de Bruce Willis anuncia que pensó en el divorcio antes del diagnóstico de demencia

En los últimos años, la esposa de Bruce Willis, Emma Heming ha tenido que pasar por un cambio radical en su vida, de convivir con el afamado actor con quien había creado una familia. Ahora ella lo cuidaba a todas horas ante el diagnóstico de demencia, cambiando toda su forma de vivir.

Demi Moore intenta no "apegarse" al viejo Bruce Willis cuando visita a su ex La enfermedad de Bruce Willis ha conmovido al mundo, y Demi Moore, exesposa del actor, ha desempeñado un papel crucial en este proceso del padre de sus hijas.

Recientemente, la reconocida modelo, aseguró que antes de tener el terrible diagnóstico de salud, ella pensó en el divorcio, puesto que estaba pasando por un momento difícil con su pareja. Te detallaremos toda la información que se reveló al respecto.

¿Por qué la esposa de Bruce Willis pensó en divorciarse?

Las declaraciones fueron entregadas en una entrevista realizada por el medio de Vanity Fair, donde la esposa de Bruce Willis, explica que durante un tiempo el actor empezó a presentar cambio de humor que confundían a su pareja, provocando que ella no entendiera lo que estaba ocurriendo en su matrimonio.

Ella tenía la idea en un inicio de que se trataban de problemas maritales, por lo que pensó en el divorcio, puesto que ella sentía que la relación ya no estaba funcionando. Ante tales problemas, en un inicio acudió a un amigo, para después acudir a un médico que se encargó de dar el diagnóstico de demencia.

En un principio, la esposa de Bruce Willis revela que sintió mucha culpa, puesto que pensó en el divorcio cuando no sabía de la condición que tenía su pareja, motivándola a permanecer junto a su pareja, puesto que se venían momentos difíciles para el actor y su familia.

¿Bruce Willis puede todavía hablar?

El diagnóstico de demencia frontotemporal que padece el actor, es un padecimiento neurodegenerativo; en la actualidad se desconocen las situaciones que pueden causar su presencia. Lamentablemente, es una enfermedad que empeora lentamente, provocando dificultad en el habla, deterioro en la capacidad intelectual, debilidad, entre otros.

Actualmente, el actor estadounidense ya no es capaz de hablar ni leer, y se encuentra siendo atendido en una residencia médica, donde es cuidado por personal autorizado las 24 horas. Es una noticia que a Hollywood ha conmocionado, al ser un artista que marcó toda una era en el cine internacional, con grandes papeles e interpretaciones que siguen impactando.