¿Por qué es el día más triste del año? La psicóloga Cyntia Deibele, explica cómo surge y cómo enfrentar el Blue Monday

Muchos consideran que el 19 de enero del 2026 es el día más triste del año y es que se relaciona con el cansancio emocional y la famosa ‘cuesta de enero’. ¿Cómo y dónde surge el llamado Blue Monday? La psicóloga Cyntia Deibele explicó cómo nace este ‘fenómeno’ y cómo enfrentarlo.