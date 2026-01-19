inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¿Por qué es el día más triste del año? La psicóloga Cyntia Deibele, explica cómo surge y cómo enfrentar el Blue Monday

¿Cómo, dónde y por qué surge el llamado Blue Monday? La psicóloga Cyntia Deibele explicó cómo nace y cómo enfrentar ‘el día más triste del año’.

Videos,
Venga La Alegría

Muchos consideran que el 19 de enero del 2026 es el día más triste del año y es que se relaciona con el cansancio emocional y la famosa ‘cuesta de enero’. ¿Cómo y dónde surge el llamado Blue Monday? La psicóloga Cyntia Deibele explicó cómo nace este ‘fenómeno’ y cómo enfrentarlo.

Videos